В Украине озвучили число тех, кого не пустят в страну за "не правильные" поездки в Крым

13.01.2018 19:56

Государственная пограничная служба Украины системно принимает меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, посещавших временно оккупированную территорию АР Крым вопреки установленному порядку.



С начала года уже выявлено более 30 таких лиц, сообщает сайт ГПСУ. В частности, одну из нарушителей, гражданку России, остановили вчера в аэропорту "Киев". Она планировала попасть в Украину, прилетев рейсом из Минска. Однако во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас ей запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.



В течение 2017 составлено почти 2,3 тысячи админпротоколов за ст.204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры.



Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на временно оккупировнной территории АР Крым.



В соответствии с законодательством, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым, въезд в Украину им не разрешается, а также принимается решение о запрете въезда в Украину.



ГПСУ обращает внимание граждан Украины и других государств: нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины ) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.