Россия устала скрывать агрессию против Украины: сделано громкое заявление

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Первый зампред комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что в Госдуме предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
Аргументировал он это тем, что договор якобы "односторонне выгоден" Украине.
"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши, на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997, а затем при ратификации в 1999 году Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины, - заявил Затулин. - Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно в части этого Договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ".
Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия РФ. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
11 апреля в России опубликовали новую версию конституции РФ, в которой говорится, что "республика Крым и город федерального значения Севастополь являются частью России".
В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилии 18 российских военных чиновников, которым сообщили о подозрении в организации гибридной войны с Украиной. Ключевым лицом в организации называли советника президента РФ Сергея Глазьева.
С 2014-го идет гибридная война на Донбассе, где погибли уже тысячи человек, ранены – десятки тысяч, миллионы стали беженцами.
Теги: Украина, Россия, Крым, граница, агрессия, договор
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