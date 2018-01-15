Что принесет общинам контроль над землей?

15.01.2018 20:30

В декабре Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность объединенным территориальным общинам. Руководители ОТО давно ждали этого события, ведь принятие этого документа позволит увеличить доходы объединенных общин. Они наконец-то смогут сдавать земли в аренду, привлекать инвесторов в строительные и промышленные проекты и получать от этого прибыль. Подробнее о новом законе узнали аналитики Центра общественного мониторинга и контроля.

От Геокадастра к состоятельным общинам

На конец 2017 года в Украине было зарегистрировано 692 объединенные территориальные общины. В прошлом году собственный доход ОТО, которые уже перешли на прямые межбюджетные отношения с государством, составил 9,28 млрд грн. Однако, считают эксперты, это число могло бы быть больше, если бы общины имели дополнительный источник прибыли – землю за пределами населенных пунктов.

«Общество имеет сельскохозяйственную землю, но практически ее не видит. Эта земля оформлена на уровне района, области или государства. Люди знают, что земля есть, но не осознают, сколько она способна средств принести в бюджет общины: какие налоги, оформлена ли она в аренду... Налог на землю уплачивается на счет местного бюджета с момента оформления земельного участка. Это означает, что хозяин на своей территории не понимает, сколько он может собрать дохода», – отмечает министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Сейчас территория вне населенных пунктов относится к зоне ответственности Государственного геокадастра. Именно он дает разрешения на строительство или аренду земли. Президентский законопроект №7363 предусматривает изменения в Земельном кодексе, законах «О местном самоуправлении в Украине» и «Об аренде земли», чтобы передать советам ОТО право распоряжаться государственными землями вне населенных пунктов. Исключение составляют земли обороны, природно-заповедного и другого природоохранного назначения, а также другие земли, которые имеют важное значение для государства.

Также законопроект предлагает урегулировать вопросы использования земель бывшей коллективной собственности, вводит ряд антирейдерских мероприятий, а также защищает имущественные права собственников и пользователей земельных участков.

Ресурс для развития и источник дополнительных доходов

По мнению авторов законопроекта, принятие этого документа принесет общинам новый источник доходов. По данным Минрегиона, в прошлом году бюджетные поступления объединенных общин от платы за землю возросли на 20% – до 1,4 млрд грн. Больше всего денег получили общины Житомирской, Закарпатской и Тернопольской областей. Если бы ОТО могли распоряжаться еще и землями за пределами городов и сел, то доходная часть их бюджетов была бы еще больше. По подсчетам голов ОТО, бюджетный прирост мог бы достичь 20%.

Сейчас фермеры, которые работают в рамках ОТО, платят налоги по месту регистрации своего предприятия, а не в бюджет местной общины. После принятия нового закона ситуация изменится.

«Что необходимо общинам, чтобы быть способными решать вопросы местного значения? Ресурсы и возможности. Земля – ​​мощный ресурс для развития общества. С расширением полномочий общин в сфере земельных отношений, территории получат новые возможности для воплощения таких проектов, которые будут создавать рабочие места», – считает председатель Зимнивской ОТО Волынской области Вячеслав Католик.

Например, ОТО смогут реализовать различные инфраструктурные, промышленные, рекреационные и фермерские проекты, в частности по развитию животноводства и тому подобное. Неоднократно председателя объединенных общин жаловались на случаи, когда они теряли инвестора из-за того, что вынуждены были решать этот вопрос сначала с Держгеокадастром. По словам Петра Кияшко, председателя Веселовского объединенной общины Запорожской области, через длинную волокиту с Держгеокадастром инвестор нашел другое место для строительства завода.

По мнению специалистов, передача управления землей общинам снизит коррупцию в этой сфере, поскольку решение о ее использовании будет принимать коллегиально община, а не единолично чиновники. Хотя оппоненты изменений в земельных отношениях считают, что это, наоборот, развяжет руки местным руководителям для махинаций с землей. Впрочем, сторонники законопроекта уверяют, что право государственной регистрации в местных советах поможет уменьшить земельное рейдерство и конфликты за урожай.

Также эксперты отмечают, что важной проблемой сегодня является большое количество неоформленной сельскохозяйственной земли. По подсчетам Всемирного банка, за последние два года количество «теневой» земли в Украине выросло до около 12 млн га. Это почти 30% всех сельскохозяйственных земель в государстве.

«Общество должно иметь возможность контролировать налог на землю. Итак, мы должны создать условия, когда владельцу земли будет выгоднее официально передавать землю в аренду или самостоятельно на ней работать и платить необременительные налоги, чем идти в «серую» зону. Это должно быть просто невозможно. И в этом, еще раз подчеркиваю, должны быть заинтересованы местные общины», – убежден Президент Украины Петр Порошенко.

Таким образом, первоочередной задачей после передачи объединенным общинам права распоряжаться землями вне населенных пунктов является инвентаризация имеющихся угодий. А значит – и нормативно-правовая оценка сельскохозяйственных земель, считает эксперт Проектного офиса секторальной децентрализации по вопросам земельных отношений при Минрегионстрое Олег Проценко.

Поскольку предложенный законопроект предусматривает расширение полномочий только для ОТО, то его принятие будет стимулировать другие общины к объединению. Поэтому, по словам экспертов, передача земель общинам пойдет на пользу как ОТО, так и реформе децентрализации в целом.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля