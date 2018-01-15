Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом

15.01.2018 16:45

В интервью журналистам «Обозревателя» инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что причиной наблюдаемого ныне стремительного падения курса гривы являются существенные бюджетные выплаты в конце года, а также растущий спрос на валюту у импортеров, передает replyua.net.

«Речь идет о сезонном факторе, поскольку в прошлом году была аналогичная ситуация. Что происходило в декабре? Большая трата бюджетных средств и как результат много гривы в системе. Плюс в декабре выплатили двойные пенсии. Вот это и давит на курс в начале года», - рассказал он.



Также эксперт отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году. «Примерно16 января наступил перелом и после этого началось укрепление гривны. У нас сезонное обострение, а затем идет весна, когда гривна усиливается», - добавил эксперт.



«Если вы от кого-то услышите, что ему известен курс гривны на 1 мая, то этот человек - лжец. Возвращаясь к прошлогоднему опыту, у нас в феврале курс был 28, а летом – 25,5. Это ориентиры вероятности движения курса, и он может меняться в пределах 10%», - констатировал Фурса. По его словам, для экономики фиксированный курс, на поддержание которого ранее тратились значительные средства, очень плохо влияет на экономику.