Евродепутаты рассказали, чего сейчас ЕС ждет от Украины

15.01.2018 19:40

Украина должна показать миру единство в борьбе с коррупцией, отметила евродепутат

Cлаженная работа всех антикоррупционных ведомств сейчас крайне важны для украинского общества и международных партнеров. Об этом заявила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины

"Украина должна показать миру единство в борьбе с коррупцией, Евросоюз ожидает конкретных результатов, создание Антикоррупционного суда было бы именно тем ожидаемым достижением", – сказала она.

Председатель неформальной группы ЕП "Друзья европейской Украины" Пятрас Ауштрявичус подчеркнул, что Украина вместе с Грузией и Молдовой должны активнее использовать уже существующие механизмы сотрудничества с ЕС, а также предложить общее видение сотрудничества в рамках "Восточного партнерства +" и представить его в ближайшее время европейским партнерам.

"2018 год должен стать годом Украины", – добавил Пятрас Ауштрявичус. Он отметил, что успех Украины, Молдовы и Грузии напрямую зависит от реализации соглашений об ассоциации, имплементация положений которых должна заложить основы эффективных внутренних реформ.

Депутат Европейского парламента из группы "Европейская народная партия" Михаэль Галер подчеркнул, что настроения в Европейском Союзе постоянно меняются, а влияние России периодически ощущается в заявлениях некоторых политиков. "Наряду с друзьями Украины активно работают и те, кто всячески подрывает авторитет вашего государства. В этом случае наиболее действенное противодействие – успешная политика реформ украинского государства", – добавил Михаэль Галер.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко настаивает на ближайшем рассмотрении Верховной Радой законопроекта об Антикоррупционном суде.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора – Международного валютного фонда.



