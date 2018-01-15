- После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками17:38
- Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців17:20
- Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом16:45
- Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними16:05
- Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума15:47
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
Какие налоги вырастут в 2018 году: кому и сколько придется платить
В 2018 году в Украине выросли ставки экологического налога, рентная плата за использование недр в целях, которые не связаны с добычей полезных ископаемых, также увеличена на 16,8% рента за специальное использование воды и лесных ресурсов
Как говорится в законопроекте, депутаты таким образом хотят обеспечить баланс бюджетных поступлений в 2018 году, а также до 2025 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия.
Другими словам, предприятия, которые платят экологический налог или используют природные ресурсы, вынуждены будут заложить увеличение налоговой нагрузки в стоимость конечной продукции.
Как сообщала ранее Politeka, в государственной службе статистики Украины подсчитали, что за 2017 год стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем повысилась на 10,6%.
Эксперт на рынке энергоносителей Александр Сиренко сообщал, что если стоимость нефти превысит 100 долларов за баррель, цена бензина А-95 превысит 40 гривен, а дизель – 38 грн за литр.
Источник: Realist
Теги: Украина, Донбасс, налоги, оплата
- "Власти ДНР" требуют от предпринимателей-нерезидентов платить налоги "республике", иначе будут "отжимать" бизнес
- Это катастрофа: что будет с налогами в июне
- С 1 января 2017 года украинских владельцев авто ждут новые налоги
- Что нужно указывать в налоговой декларации за 2016 год. ВИДЕО
- Донетчина перечислила в госбюджет куда больше, чем годом ранее
- Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками17:38
- Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців17:20
- Трагедія для мільйонів: легендарний музикант почув страшний діагноз17:00
- Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом16:45
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними16:05
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума15:47
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- На Донетчину обрушилась новая беда
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО