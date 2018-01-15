Какие налоги вырастут в 2018 году: кому и сколько придется платить

15.01.2018 08:30

В 2018 году в Украине выросли ставки экологического налога, рентная плата за использование недр в целях, которые не связаны с добычей полезных ископаемых, также увеличена на 16,8% рента за специальное использование воды и лесных ресурсов

Как говорится в законопроекте, депутаты таким образом хотят обеспечить баланс бюджетных поступлений в 2018 году, а также до 2025 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия.

Другими словам, предприятия, которые платят экологический налог или используют природные ресурсы, вынуждены будут заложить увеличение налоговой нагрузки в стоимость конечной продукции.

Как сообщала ранее Politeka, в государственной службе статистики Украины подсчитали, что за 2017 год стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем повысилась на 10,6%.

Эксперт на рынке энергоносителей Александр Сиренко сообщал, что если стоимость нефти превысит 100 долларов за баррель, цена бензина А-95 превысит 40 гривен, а дизель – 38 грн за литр.

Источник: Realist