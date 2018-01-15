Климкин поговорил с Лавровым по Донбассу: стали известны детали разговора

15.01.2018 17:55

Дипломаты также обсудили и пресс-конференцию главы МИД РФ, где он сделал несколько резких заявлений по Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив ключевые вопросы по Донбассу. Об этом он написал в Twitter.

Украинский министр отметил, что в вопросе размещения миротворцев на Донбассе позиции Киева и Москвы еще очень далеки.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше", – написал Климкин.

Глава МИД Украины подчеркнул, что обсуждали ситуацию вокруг СЦКК (Совместного центра контроля и координации по прекращению огня) и итоговую пресс-конференцию Лаврова, на которой он сделал несколько заявлений по Украине, в частности как Украине решить вопрос с миротворцами на Донбассе.

Также Лавров заявлял, что Россия уважает территориальную целостность Украины. Глава МИД РФ ответил на вопрос, будет ли Москва продлять договор об уважении суверенитета Украины. Он уточнил, что уважение украинских границ касается с учетом аннексии Крыма.

Источник: https://www.segodnya.ua