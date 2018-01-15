Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы

15.01.2018 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы

Очень часто украинцы убирают елки ближе к 8 марта. А у очень ленивых хозяев она может простоять и до майских праздников. 

Но древние традиции говорят нам о том, что елку следует выбросить еще до Крещения. Если Крещение отмечают 19 января, то 18 января елку следует обязательно выбросить. Также кроме елки следует выбросить или спрятать до следующего года все рождественские и новогодние атрибуты. Речь идет о гирляндах, венках и прочих элементах декора. 

Кроме того перед крещением следует сделать дома генеральную уборку, выбросить все старье и ненужные вещи. 

Если же елка не засохла полностью, то хвою можно использовать для различных целебных отваров и настоек.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, приметы, Ёлка, традиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх