Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы

15.01.2018 13:10

Очень часто украинцы убирают елки ближе к 8 марта. А у очень ленивых хозяев она может простоять и до майских праздников.



Но древние традиции говорят нам о том, что елку следует выбросить еще до Крещения. Если Крещение отмечают 19 января, то 18 января елку следует обязательно выбросить. Также кроме елки следует выбросить или спрятать до следующего года все рождественские и новогодние атрибуты. Речь идет о гирляндах, венках и прочих элементах декора.



Кроме того перед крещением следует сделать дома генеральную уборку, выбросить все старье и ненужные вещи.



Если же елка не засохла полностью, то хвою можно использовать для различных целебных отваров и настоек.





