Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума

15.01.2018 15:47

Допустив Майдан, украинские власти, а не российские, нарушили Будапештский меморандум, поскольку Москва «так и не применяла» ядерное оружие против Украины. Как передает replyua.net, такое заявление в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции в российской столице заявил глава МИД России Сергей Лавров, информирует УНИАН.

«Мы не один раз давали ответы на вопросы, в частности те, которые касаются подписанного в 1994 году Будапештского меморандума. Как известно, в нем Украина отказалась от ядерного оружия, а Российская Федерация взяла на себя обязательство не применять ядерное оружие против Украины. Хочу также напомнить, что мы так и не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, так что никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло», - уверен Лавров.

При этом глава российской дипломатии отметил, что Украина одновременно с Будапештским меморандумом в отдельном заявлении обязалась «не поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана стало самым грубым нарушением этих обязательств наших украинских соседей».