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Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния
Христиане верят, что в день Крещения Господня, 19 января, купание способствует исцелению от различных недугов. Как правило, купанием является троекратное погружение в воду с головой.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что во Львове будут определены места проведения праздника, которые оборудованы спасательными постами с зимними спасательными средствами на водоемах.
В мэрии просят обратить внимание других организаторов проведения праздника Крещения на то, что во время проведения мероприятий необходимо соблюдать Правила охраны жизни людей на водных объектах Украины.
"Также сообщаем организаторам информацию о том, что в случае проведения праздника Крещения на водоемах, организаторы праздничных мероприятий и владельцы водных объектов несут всю ответственность за безопасность участников и обеспечивают работу спасательных постов", – говорится в сообщении.
Тем, кто планирует купание в водоемах на Крещение рекомендуют соблюдать следующие основные правила:
1. Купаться в проруби врачи не советуют тем, у кого есть больные почки, диабет, проблемы с давлением.
2. С собой следует иметь удобную одежду, чтобы вы смогли быстро раздеться и одеться после купания.
3. Перед купанием хорошо поесть, хотя бы за час до ныряния (употребление алкоголя категорически запрещено).
4. Перед тем как залезть в воду нужно хорошо разогреться: несколько минут побегать, сполоснуть лицо водой и тому подобное.
5. К проруби необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых предметов, и не дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой – идите медленно и внимательно.
6. Погружаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей и медицинских работников.
7. В воду стоит залезать постепенно (если медленно, то замерзнете, а слишком быстрый темп может вызвать проблемы с давлением. Погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой). Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
8. Если с вами ребенок, внимательно следите за ним во время погружения в прорубь.
9. В воде следует быть не более 30 секунд (чтобы трижды окунуться, вам будет достаточно).
10. При выходе из воды не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце.
11. Когда выйдете из воды, нужно хорошо растереть кожу, одеться и сразу спрятаться в тепло, выпить горячий чай (алкоголь не согревает, а лишь может навредить).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, Крещение, купание
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