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Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом

15.01.2018 12:00
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Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом

17 января, в среду, погодные условия в Украине начнут меняться – ожидаются повышение температуры и обильные осадки. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. 

«С 17 января температура поползет вверх, ощутимо потеплеет, но также будет больше снега, мокрого снега и сильного ветра», - пишет синоптик. Однако, по словам Диденко, в ближайшие два дня на всей территории страны пока будет сохраняться морозная погода. «Небольшой снежок 15 января в Украине может пролетать практически везде, где ему заблагорассудится. Однако вот в Запорожье, в Донецкой области и вокруг Днепра-города снег может вальнуть сильнее. Такой, как в кино», - подчеркнула Диденко.

В ночь на вторник, 16 января, местами столбик термометра опустится до 14 градусов мороза, но в дневные часы будет немного теплее – до -9 градусов. Также синоптик дала прогноз на Крещение – этот день будет довольно теплым, но ожидаются осадки и усиление ветра. 



Теги: Донбасс, снег, потепление, прогноз погоды
 
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