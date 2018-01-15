Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування

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СБУ разом із прокуратурою заблокували нову шпигунську програму, яка негласно отримувала інформацію про користувачів із мобільних терміналів
Працівники СБУ розповіли, що група людей з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв. Свої «послуги» вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси.
«Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до «сервісу». Йому надходило посилання, яке він мав фізично «закачати» на телефон потрібної йому людини. Програма запускалася автоматично при включенні мобільного телефону, не виявляла ознак активності під час роботи та діяла приховано від власника», — розповіли в СБУ.
Таким чином, хакери мали змогу перхоплювати телефонні розмови, СМС– та ММС-листування, а також фіксувати місцезнаходження абонента, «знімати» спілкування через популярні месенджери та електронну пошту тощо. Тобто зловмисники отримували практично повний доступ до даних абонентів.
Усі дані клієнт зберігав у “особистому кабінеті”, за користування яким мусив сплачувати зловмисникам гроші.
На даний момент відкрито кримінальне провадження за статтями «незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації» та «несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку».
Нагадаємо, раніше Politeka писала, що хакери атакували акаунт Петра Порошенка у соцмережах.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, украинцы, мобильный телефон, письмо, фото, СБУ
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