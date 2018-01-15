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Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними

15.01.2018 16:05
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Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними

Росія планує заборонити популярний препарат для зниження ваги, який має своїх прихильників і в Україні 

Росспоживнагляд зараз прискіпливо розглядає поширений серед спортсменів-любителів жироспалювач DNP.

«Жироспалювач DNP, що містить хімічну речовину 2,4-динитрофенол (ДНФ), в Російській Федерації не дозволений до обороту як харчовий продукт, не зареєстрований в якості спеціалізованого харчування для спортсменів, лікарського засобу, біологічно активної добавки, харчової добавки», – заявили у відомстві.

Сам ДНФ в РФ не заборонений і широко використовується при виробництві барвників (для просочення дерева і тканин). Проте речовина  не призначене для прийому всередину.

Серед найпоширеніших побічних ефектів від застосування DNP є розлад травної системи, серйозне підвищення температури тіла і пошкодження шкіри. Також повідомлялося про смертельні випадки через набряків легенів і мозку.

DNP можна придбати в Україні через безліч інтернет-магазинів.

Нагадаємо, в Україні держслужба з лікарських засобів заборонила препарат-нейролептик Соліан через те, що ліки «ввезено з порушенням чинного законодавства».

Джерело: Politeka



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, лекарства
 
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