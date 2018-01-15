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Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців

15.01.2018 17:20
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Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців

В результаті медичної реформи, яку так просуває Кабмін і профільний міністр Уляна Супрун, українці остаточно втратили надію, пише “Стіна”.

Через масові скорочення персоналу амбулаторій та ліквідації стаціонарних пунктів невідкладної допомоги, а також через відсутність в регіональних аптеках так званих “соціальних ліків” на території від Ужгорода до Маріуполя померли понад тисяча осіб.

Вказується, що причина всіх бід – недостатнє фінансування.

“Під Різдво у моїй тещі стався напад апендициту, я подзвонив у швидку. Мені було сказано, що за новими правилами медичної реформи ми повинні звертатися до обласного центру: районна амбулаторія більше не функціонує. В результаті я відвіз тещу в сусідню Молдову, де їй надали необхідну допомогу, а мені повідомили, що, якби вона виявилася на операційному столі пізніше хвилин на п’ятнадцять, в нашій родині був би оголошений траур”, – пишуть користувачі в Facebook.

В одному з населених пунктів лікар не зміг доїхати до вмираючого від інсульту пацієнта, в іншому фельдшер, що свого часу потрапив під “скорочення штату”, не встиг купірувати астматичний синдром у школярки. Обидва випадки мали летальний результат.

“Тепер з подачі українського лідера, а також ТВО глави МОЗ пані Супрун, до хворих приїжджають “парамедики” санітари без початкового медичної освіти і “супроводжуючі особи “студенти медучилищ”, сказала представник громадського руху Ірина Криниця.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, больницы, реформа, медицина
 
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