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После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками
Как передает replyua.net, глава фракции БПП Артур Герасимов призывает парламент подготовить и принять законопроект о противодействии распространению фейков. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета 15 января. По мнению постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы, закон о борьбе с фейками – это хорошо. Мы первые начали активно бороться. Есть что узаконить. Плюс другие активно начали бороться. Есть только одна проблема: успешная борьба с фейками не имеет прямой связи с изменением человеческих убеждений. А фейки – это не мельницы товарища Дон Кихота. Противодействовать надо ради изменения фейковых убеждений.
Дмитрий Кулеба отмечает, что рядовой избиратель, который уже поверил в расписку, которую Порошенко вроде дал ФСБ, даже, если привести 100 тысяч аргументов, что это фейк, рядовой избиратель будет верить, что эти аргументы – это и есть фейк, а расписка – святая правда. А популярный блогер еще и напишет: власть врет, расписка – это не фейк, а аргументы власти – фейк. А в общности в ФБ все это обсудят и убедятся, что блогер таки прав. И этого будет достаточно, чтобы убить все рациональные аргументы. Так как некоторые люди могут быть рациональными, а массы, особенно электоральные – нет.
Эксперт отмечает, поэтому закон – это хорошо, но этого мало. Невозможно защитить свой нарратив и свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, направленной на управление человеческими убеждениями. Как это эффективно делать в рамках закона и европейских ценностей пока никому не ясно, но, кто ищет, тот найдет.
Теги: Украина, Донбасс, закон, фейк
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