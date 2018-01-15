После прецедента с «Украинской правдой» в Украине готовят закон для борьбы с фейками

15.01.2018 17:38

Как передает replyua.net, глава фракции БПП Артур Герасимов призывает парламент подготовить и принять законопроект о противодействии распространению фейков. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета 15 января. По мнению постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы, закон о борьбе с фейками – это хорошо. Мы первые начали активно бороться. Есть что узаконить. Плюс другие активно начали бороться. Есть только одна проблема: успешная борьба с фейками не имеет прямой связи с изменением человеческих убеждений. А фейки – это не мельницы товарища Дон Кихота. Противодействовать надо ради изменения фейковых убеждений.



Дмитрий Кулеба отмечает, что рядовой избиратель, который уже поверил в расписку, которую Порошенко вроде дал ФСБ, даже, если привести 100 тысяч аргументов, что это фейк, рядовой избиратель будет верить, что эти аргументы – это и есть фейк, а расписка – святая правда. А популярный блогер еще и напишет: власть врет, расписка – это не фейк, а аргументы власти – фейк. А в общности в ФБ все это обсудят и убедятся, что блогер таки прав. И этого будет достаточно, чтобы убить все рациональные аргументы. Так как некоторые люди могут быть рациональными, а массы, особенно электоральные – нет.



Эксперт отмечает, поэтому закон – это хорошо, но этого мало. Невозможно защитить свой нарратив и свою реальность без тихой и эффективной национальной информационной политики, направленной на управление человеческими убеждениями. Как это эффективно делать в рамках закона и европейских ценностей пока никому не ясно, но, кто ищет, тот найдет.