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Архив - Украина

Сийярто выставил Украине новые жесткие требования

15.01.2018 19:01
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Сийярто выставил Украине новые жесткие требования

МИД Венгрии заявили, что правительство страны обязательно будет выступать против нововведений Украины, причем будут делать это со всей настойчивостью. По словам главы внешнеполитического ведомства Петра Сийярто, МИД требует, чтобы Украина отказалась от законодательных норм по дубляжу спектаклей и газет нацменьшин на украинский язык. Как информирует replyua.net, соответствующее заявление главы МИД Венгрии было размещено на сайте ведомства. 

Так, согласно словам Сийярто, Украина намерена изменить свое законодательство, что приведет к новым ограничениям прав меньшинств. Он заявил: «Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использованию языка и гражданства. К примеру, они хотят сделать обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках». В это же время министр добавил: «Правительство Венгрии выступит против Украинского государства и таких его мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании». 




Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, требование
 
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