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Суровые морозы и снегопады: украинцев ждет «рекордный» минус

15.01.2018 08:15
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Суровые морозы и снегопады: украинцев ждет «рекордный» минус

В понедельник, 15 января, синоптики обещают Украине существенное похолодание, температура воздуха местами достигнет 14 градусов мороза.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр на официальном сайте.

В Киеве днем будет облачно с прояснениями, от 3 до 5 градусов мороза, ночью - до -11.

В Донецке днем 4-6 градусов мороза, ночью - до -13. Также ожидается сильный снег.

Во Львове будет сухо и облачно с прояснениями, днем - до -3, ночью - до -11.

В Харькове пройдет снег, днем температура достигнет -6, ночью -13.

В Одессе будет сухо, но холодно - 4 градуса мороза днем и -8 ночью.

Во вторник, 16 января, на севере и востоке страны также прогнозируется снег, температура воздуха - до -12 градусов ночью, днем - до -4.

В центральной части страны до -11 градусов мороза ночью, днем до -5 градусов.

В западных областях Украины - ночью до -11 градусов, днем до +1 градуса, в южных - 9 градусов мороза ночью, до -3 градусов - днем.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
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