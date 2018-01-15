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Украина может получить нового мощного союзника: важные подробности
Украина сможет более эффективно отстаивать свои позиции на международной арене, если заручиться поддержкой африканских стран
Такое мнение высказал сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин.
«Когда Украина пытается отстаивать свои национальные интересы на международных площадках, в частности в ООН, то нашей стране необходимы голоса для продвижения тех резолюций, которые будут защищать наши интересы. Как это ни парадоксально, но африканские страны могут дать большое количество голосов для того, чтобы решения, которые необходимы Украине на международном уровне, были одобрены», — отметил он.
Более того, Мишин уверен, что резолюция о вопросе оккупации украинского Крыма, за которую голосовали в ООН и которая получила мизерную поддержку африканских стран, является недоработкой дипломатов Украины. При этом российские дипломаты пытаются всячески сотрудничать с ними.
Напомним, украинский посол в ООН Владимир Ельченко рассказал, какой Украина имеет план действий по продвижению вопросы прав человека в Крыму. По его словам, Украина и дальше будет вносить на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции по правам человека в оккупированном полуострове.
Источник: Апостроф
Теги: Украина, Донбасс, Африка, ООН, союз
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