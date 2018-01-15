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Украинец, получавший зарплату в биткоинах, попал в неприятную ситуацию
В судебном реестре появилось дело с ходатайством следователей о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными, передает golos.ua.
Как отмечается, 28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина 15 биткоинов.
В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте.
20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
"После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зарплата, биткоин
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