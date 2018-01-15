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Укрепление границ. Как работает биометрическая проверка россиян
С начала этого года иностранцы начали въезжать в Украину по новым правилам. 1 января на украинской границе заработал биометрический контроль. Речь идет об обязательном сборе биометрических данных, включая цифровую фотографию и отпечатки пальцев. Норма касается граждан 70 государств, входящих в перечень стран миграционного риска. Однако особое внимание – к россиянам. Центр общественного мониторинга и контроля собрал первые результаты и реакции, связанные с новыми правилами въезда в Украину.
Как работают новые меры безопасности
Решение о введении биометрического контроля для иностранцев, пересекающих украинскую границу, принял Совет национальной безопасности и обороны в июле прошлого года. 1 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ и поручил начать оборудование пограничных пунктов. Главная цель – обеспечить национальную безопасность, усилить контроль за въездом и выездом из Украины иностранцев, особенно граждан страны-агрессора.
«В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны России, эта практика вполне оправдана», – отметил глава государства.
Украинские пограничники имели почти полгода, чтобы подготовиться к новым правилам. Сначала систему запустили в аэропортах и на участках украинско-российской границы. На сегодня уже все 157 международных пунктов пропуска, в том числе 3 контрольных пункта на границе с оккупированным Крымом, оборудованы системой считывания информации с биометрических документов и для сбора отпечатков пальцев. Технические средства позволяют считывать паспорта, изготовленные по международным стандартам ІКАО, ID-карты и водительские удостоверения, а также сравнивать отпечатки пальцев с информацией в документах.
По информации Госпогранслужбы, если человек впервые въезжает в Украину, он должен оставить все отпечатки пальцев. При повторном въезде отпечатки будут только проверяться и процесс идентификации личности будет происходить быстрее. Стоит отметить, что каждого человека проверяют сразу по нескольким базам данных – МВД, СБУ и Интерпола.
«Это контроль въезда всех людей, которые могут создать проблемы для безопасности нашего государства. Например, совершил человек преступление за рубежом. Он попадает в базу данных Интерпола, там есть его отпечатки пальцев. Но, пересекая границу с Украиной, что преступник показывает пограничнику? Чистый паспорт. Там же нет отпечатков пальцев. А если на границе есть возможность оперативно снять отпечатки пальцев, то их можно проверить по системе Интерпола и сразу понять, кто хочет въехать в нашу страну: законопослушный гражданин или преступник, террорист, у которого были проблемы с законом», – объясняет бывший руководитель национального бюро Интерпола Кирилл Куликов.
Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отмечает, что, учитывая неконтролируемый участок границы на Донбассе, система биометрического контроля не является совершенной. Впрочем, пограничники утверждают, что у них есть решение. Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян уверяет, что поскольку на пропускных постах в зоне АТО биометрическая проверка не будет осуществляться, граждане РФ, которые пересекли российско-украинскую границу через неконтролируемые Киевом участки, будут развернуты назад. Поэтому россияне смогут заехать в Украину только с подконтрольной территории и, конечно, будут проходить биометрическую проверку.
Биометрика в действии: первые реакции и результаты
По данным Государственной пограничной службы, за первые десять дней функционирования системы биометрического контроля процедуру прошли 32,5 тысячи иностранцев, из них 25 тысяч – россияне. Как отмечает заместитель главы службы Василий Серватюк, только за первые трое суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола. В то же время каких-то конфликтных ситуаций или провокаций на украинской границе не было, и обычные граждане спокойно реагируют на новые требования.
«Это правильно, что каждый человек должен быть учтен», – говорит россиянин Антон Рогозин, который прошел процедуру в контрольно-пропускном пункте Юнаковка.
Однако прогнозируемо негативно на биометрический контроль отреагировали в самой России. В МИД назвали эту норму неприемлемой, а на российской границе начали блокировать украинский транспорт.
«Как мы и ожидали, в праздничные дни состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны РФ в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств без составления соответствующих документов и объяснения причины», – пояснил Серватюк на пресс-конференции 9 января.
Несмотря на нервную реакцию россиян, украинская сторона реагирует сдержанно. В ГПСУ утверждают, что готовы к провокациям и все пункты пропуска усилены техникой и личным составом. В то же время Министерство иностранных дел предостерегает украинцев от поездок в Россию из-за систематических провокации российских спецслужб, которые подтверждены и задокументированы СБУ. Например, 3 января в Москве незаконно задержали участника АТО Олега Негоду, который ехал к своим родственникам. Поэтому в Службе безопасности еще раз подчеркивают, что на данный момент поездки в страну-агрессора крайне опасны.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, биометрический контроль – это только начало, и в ближайшем будущем россияне должны будут предварительно сообщать о путешествии в Украину.
«С 1 января введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап – это будет заявление, которое пойдет соответственно в Государственную миграционную службу, копия будет направлена в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания – это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины», – отмечает глава МИД.
Конечно, новации в сфере безопасности еще требуют времени. И биометрическая система – это только первый кирпич комплексной защиты украинских границ. По словам представителя Государственной пограничной службы Олега Слободяна, база биометрического контроля пока только наполняется, поэтому еще продемонстрирует свою эффективность.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Россия, Донбасс, граница, биометрия, биометрический паспорт
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