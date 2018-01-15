Уже третий: в зоне АТО военные ВСУ сбили российский беспилотник

15.01.2018 07:35

С начала так называемого перемирия на Донбассе это уже третий сбитый вражеский беспилотник силами Антитеррористической операции, о чем пишет replyua.net.



В пресс-центре Антитеррористической операции на своей странице в «Фейсбуке» вечером в воскресенье, 14 января обнародовали сообщение о том, что в зоне АТО военные подразделения ПВО сбили беспилотник, который был изготовлен в России. В сообщении говорится: «В районе проведения Антитеррористической операции подразделением противовоздушной обороны были сбит вражеский беспилотный летательный аппарат российского производства типа «Орлан-10». Стоит отметить, что с 23 декабря, когда было объявлено перемирие на Донбассе, это уже третий по счету вражеский БПЛА».



Как известно, БПЛА «Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот аппарат оснащен фото- и видеоаппаратурой, тепловизором, а также системой радиоэлектронной борьбы. Он способен создавать карты местности в 3D-формате.