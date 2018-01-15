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В МВФ заблокировали законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде

15.01.2018 18:10
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В МВФ заблокировали законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде

МВФ считает, что ныне существующая редакция законопроекта об Антикоррупционном суде, автором которой является украинский лидер Петр Порошенко, не соответствует обязательствам официального Киева перед партнерами на Западе.

Как передает replyua.netсо ссылкой на «Европейскую правду», об этом сказано в тексте письма руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена. В настоящее время известно, что письмо, написанное главой МВФ в Украине, адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину. К тому же, его копии направили главе Кабмина Владимиру Гройсману, председателю Верховной Рады Андрею Парубию, нескольким министрам, представителям правительства, а также другим высокопоставленным лицам.

Рон ван Роден полностью опроверг ранее поступившие сведения о том, что Международный валютный фонд даст положительную оценку положениям нынешней редакции поданного президентом Петром Порошенко законопроекта об Антикоррупционном суде.

«К поданному 22 декабря 2017 года законопроекту у нас есть серьезные замечания, многие его положения не соответствуют обязательствам Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии», — говорится в письме. 



Теги: Донбасс, суд, МВФ, Порошенко
 
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