- Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців17:20
- Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом16:45
- Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними16:05
- Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума15:47
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- Украинец, получавший зарплату в биткоинах, попал в неприятную ситуацию14:02
В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований
Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР
Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.
Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.
"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", – заявил Данилюк.
В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.
Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.
Напомним, создание Службы финансовых расследований поддержал президент и премьер-министр, это также предусмотрено коалиционным соглашением, планом действий правительства и меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ. Данный законопроект активно поддержали украинские бизнес-ассоциации и общественные объединения.
Особенность новой Службы – изменение силового подхода на комплексный и аналитический с использованием современных методик расследования. Отмечается, что Служба будет полностью демилитаризованной.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, финансы
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Трамп «дрессирует» Путина: почему политика США выгодна Украине
- МакКейн: тепер Путін заплатить за свою агресивну поведінку
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- Портников: "Мы вместе загоняем в капкан бешеного зверя, опьяненного украинской кровью"
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Агентура Кремля открывает новый фронт – на этот раз Минобороны, – волонтер14:38
- На Донбассе разоблачили аферу боевиков с "паспортами" для иностранцев14:20
- В Мариуполе пустят с молотка “Азовмаш”13:45
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС13:30
- Вблизи Мариуполя работают пункты обогрева ГСЧС11:30
- Померли понад тисяча осіб: як лікарні відмовляються лікувати українців17:20
- Трагедія для мільйонів: легендарний музикант почув страшний діагноз17:00
- Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом16:45
- Золотое дно или адский труд? Откровения кондуктора маршрутки Мариуполя16:25
- Отрута замість ліків: популярні пігулки виявилися смертельно небезпечними16:05
- Захарченко пригрозил "Vodafone-Украина" внешним управлением15:55
- Кремль обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума15:47
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины15:30
- Vodafone продолжает снимать деньги с абонентов из ОРДЛО за неработающую связь15:22
- Первые жертвы мороза в Мариуполе: 11 человек госпитализировано15:12
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- В Горловке "нащупали" МТС
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»
- На Донетчину обрушилась новая беда
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО