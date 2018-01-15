В США готовы помочь Украине в создании Службы финансовых расследований

15.01.2018 09:15

Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР

Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.

"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", – заявил Данилюк.

В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.

Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.

Напомним, создание Службы финансовых расследований поддержал президент и премьер-министр, это также предусмотрено коалиционным соглашением, планом действий правительства и меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ. Данный законопроект активно поддержали украинские бизнес-ассоциации и общественные объединения.

Особенность новой Службы – изменение силового подхода на комплексный и аналитический с использованием современных методик расследования. Отмечается, что Служба будет полностью демилитаризованной.

Источник: https://www.segodnya.ua