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В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»

15.01.2018 20:51
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В Украине прошли успешные испытания зенитно-ракетного комплекса «Печора»

Украине было успешно проведено испытание модернизированного зенитно-ракетного комплекса «Печора», из которого была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения, о чем в своем «Фейсбуке», 15 января сообщила пресс-служба конструкторского бюро «Луч», пишет replyua.net.

Так, в сообщении говорится, что отечественная компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» успешно провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора». Также в сообщении отмечается, что во время испытания из модернизованного зенитно-ракетного комплекса была выпущена ракета 5В27Д-М2, которая оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.

В сообщении говорится: «На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, что существенно увеличивает дальность полета ракеты, дальнюю границу ЗРК С-125М». Также известно, что дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет сорок километров, а максимальная высота зоны поражения – 25 километров. 



Теги: Украина, Донбасс, испытания, ракетный комплекс
 
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