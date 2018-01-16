​“Та же история, которая раскручивалась в Донбассе перед войной”, - Казанский бьет тревогу из-за активности “активистов” на Харьковщине

16.01.2018 20:59

В Харьковской области граждан пытаются подбить на протесты, рассказывая “страшилки” о добыче сланцевого газа. Это может очень плохо закончиться. С таким предупреждением выступил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что в Харьковской области недобросовестные “активисты” ходят по дворам и устраивают конференции, запугивая граждан и настраивая их против добычи сланцевого газа. “Рассказывают обычные ужасы про то, что будет отравлена вся вода, про всплеск заболеваемости и т.д.” - рассказал блогер, уточнив, что эти “активисты” не озадачиваются хоть какими-то доказательствами своих россказней.

Их активность очень опасна, предупредил Казанский, уточнив, что схожие процессы происходили аккурат накануне оккупации Донбасса российскими гибридными войсками. “Тревожный звоночек. Людей начинают подбивать на протесты”, - сообщил журналист, отметив, что это реакция заинтересованных лиц на успехи в добыче газа, которые в Украине наблюдаются в последние несколько лет. В их стихийность верить не приходится.