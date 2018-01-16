Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Циничный и спланированый геноцид

16.01.2018 12:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Циничный и спланированый геноцид

Мільйони українців найближчим часом можуть залишити без високоспеціалізованої медичної допомоги.
У випадку прийняття парламентом антиукраїнського законопроекту, гучно названого “медичною реформою”, хронічно та важко хворі люди
будуть цинічно позбавлені можливості безкоштовного потрапляння в спеціалізовані лікарні і лікування, яке до цього їм хоча б частково
забезпечувала держава.
Тепер, щоб отримати безкоштовні високоспеціалізовані медичні послуги, їм доведеться місяцями
чекати на консультації профільних фахівців або чекати потрапляння вже до реанімації – саме там,
згідно нових правил, держава буде зобов’язана надати їм безоплатну допомогу.
А везти в цю реанімацію їх буде вже не швидка допомога, а “медичне таксі” з парамедиком , адже
лікарів в швидких скоро не залишиться.
Я буду продовжувати боротися, щоб не допустити прийняття цього антиукраїнського законопроекту. Держава має забезпечувати безоплатне
лікування всіх своїх громадян, незалежно від того, є в них гроші, чи немає. Інакше вона не держава!
Справжня реформа і законопроекти – 2409а і 7065 – про державні гарантії і про введення обов’язкового медичного страхування – знаходяться у
Верховній Раді. Вони передбачають рівний доступ громадян до медичних послуг і прозору систему фінансування медицини.
Подібні системи діють в багатьох розвинених країнах світу, і я буду добиватися реальної реформи охорони здоров’я.
Кожен має право на медичну допомогу. Кожен має право на життя!
Ольга Богомолець

Источник Важные новости.



Теги: Донбасс, украинцы, реформа, геноцид
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх