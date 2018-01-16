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Циничный и спланированый геноцид
Мільйони українців найближчим часом можуть залишити без високоспеціалізованої медичної допомоги.
У випадку прийняття парламентом антиукраїнського законопроекту, гучно названого “медичною реформою”, хронічно та важко хворі люди
будуть цинічно позбавлені можливості безкоштовного потрапляння в спеціалізовані лікарні і лікування, яке до цього їм хоча б частково
забезпечувала держава.
Тепер, щоб отримати безкоштовні високоспеціалізовані медичні послуги, їм доведеться місяцями
чекати на консультації профільних фахівців або чекати потрапляння вже до реанімації – саме там,
згідно нових правил, держава буде зобов’язана надати їм безоплатну допомогу.
А везти в цю реанімацію їх буде вже не швидка допомога, а “медичне таксі” з парамедиком , адже
лікарів в швидких скоро не залишиться.
Я буду продовжувати боротися, щоб не допустити прийняття цього антиукраїнського законопроекту. Держава має забезпечувати безоплатне
лікування всіх своїх громадян, незалежно від того, є в них гроші, чи немає. Інакше вона не держава!
Справжня реформа і законопроекти – 2409а і 7065 – про державні гарантії і про введення обов’язкового медичного страхування – знаходяться у
Верховній Раді. Вони передбачають рівний доступ громадян до медичних послуг і прозору систему фінансування медицини.
Подібні системи діють в багатьох розвинених країнах світу, і я буду добиватися реальної реформи охорони здоров’я.
Кожен має право на медичну допомогу. Кожен має право на життя!
Ольга Богомолець
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, украинцы, реформа, геноцид
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