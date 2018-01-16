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Депутаты хотят лишить украинцев пенсий, стали известны причины
16.01.2018 15:54
В Венгрии выступили за отмену пенсий для жителей Украины. Партия «Демократическая коалиция» во главе с венгерским экс-премьер-министром Ференцем Дюрчани инициировала сбор подписей за отмену пенсий жителям Украины, сообщает Знай.юа, передает novyny24.com.ua.
Известно, что десятки тысяч украинцев и россиян оформляют пенсионные выплаты в Венгрии, потому что здесь они в несколько раз выше. Венгерский чиновник выступил против такого подхода.
«Почему Венгрия должна содержать лиц из других государств, которые не внесли в наш Пенсионный фонд ни форинта? Нам известны факты, когда в одном заброшенном доме прописаны 202 человека с целью получения социальных выплат», — заявил Дюрчани в интервью одному из местных изданий.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, украинцы, пенсионный фонд, пенсии
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