Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств

16.01.2018 13:41

Министерство здравоохранения Украины выделило 5 важных аспектов, которые повлияют на работу врачей в 2018-м году. Как сообщает пресс-служба ведомства, Кабмин утвердил ключевые документы, которые, в частности, позволили запустить процесс создания национальной службы здоровья (НСЗУ), а медицинские учреждения начали процесс автономизации, передает obozrevatel.com.

Итак, что же изменится в работе украинских медиков.

1. Новые клинические протоколы

Украинские врачи наконец смогут использовать в своей работе современные международные протоколы лечения. Минздрав в сотрудничестве с финской компанией Duodecim, которая специализируется на комплексных решениях в сфере доказательной медицины, организует работу по переводу и утверждению современных клинических протоколов. В первую очередь будут переведены протоколы (Топ100) по наиболее актуальным заболеваниям и состояниям. Всего база насчитывает около 1000 клинических протоколов. В течение трех лет будет происходить подключение врачей первичного звена к онлайн-ресурсу с новыми клиническими протоколами.

Поэтому, украинские врачи смогут внедрять в своей работе лучшие западные стандарты, а пациенты получат одинаково высокий уровень оказания медицинской помощи, независимо от того, в какой больнице и какой врач им эту помощь будет оказывать.

2. Система ICPC-2 (International Classification of Primary Care, Second edition)

В 2018 году врачи первичной медицинской помощи начнут пользоваться международной классификации первичной медицинской помощи (IСРС-2), которая используется на первичном звене во многих странах мира.

Главный принцип системы - понимание того, что важен не только взгляд врача на проблему пациента (диагноз), но и причина обращения пациента за медицинской помощью. Потому IСРС-2 позволяет также кодировать и причину обращения пациента.

"Внедрение IСРС-2 с одновременным упрощением учетных и статистических форм является важной составляющей системной работы Минздрава по оптимизации работы врачей ПМД с целью построения действительно пациентоориентованой системы здравоохранения", - поясняют в Минздраве.

Сейчас ведомство утвердило приказ, согласно которому внедряет систему международной классификации первичной медицинской помощи. В 2018 году предусмотрен запуск учебного онлайн-тренажера для врачей, распространение учебных материалов и их интеграция в медицинское образование на до- и последипломном уровне, проведение региональных тренингов для практикующих врачей.

3. Минимизация бумажной отчетности

В 2018 году существенно уменьшится бумажная медицинская отчетность. Это высвободит ценное врачебное время для работы с пациентами и обучения.

4. Порядок предоставления медицинской помощи

В 2018 году начнет работать новый порядок оказания первичной медицинской помощи. Также будет утвержден табель материально-технического оснащения для оказания первичной медицинской помощи.

5. Доход

Реформа предусматривает отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат в коммунальных медицинских учреждениях. То есть уровень зарплаты медицинского работника будет базироваться на его/ее компетенции, будут созданы условия для гибкого определения заработной платы, как это происходит, например, в частных клиниках.

Напомним, что с 2018 года учреждения первичной медицинской помощи, заключившие контракт с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по новой модели - ежегодную фиксированную выплату за обслуживание каждого пациента, с которым врачи этого учреждения подписали договор. В то же время размер выплаты на молодых людей и пожилых людей будет существенно отличаться с учетом увеличения количества обращений в связи с возрастными особенностями.

Как неприбыльные предприятия, медучреждения не будут плательщиками налога на прибыль и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами. В том числе, свободно устанавливать размер заработной платы для медицинских и других работников.