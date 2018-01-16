- Депутаты хотят лишить украинцев пенсий, стали известны причины15:54
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Циничный и спланированый геноцид12:17
- "УКРОП" — против деоккупации Донбасса12:07
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Как получить в Украине бесплатные лекарства09:21
- Война на Донбассе вызвала эпидемию смертельного вируса в Украине08:31
Кефир на вес золота: сколько будут стоить Украинские молочные продукты
У 2018 році подешевшає тільки сало, але тільки у великих містах України. Як повідомляє Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook, вся молочна продукція за рік подорожчала більш ніж на 20%: сметана і сир – на 26%, молоко і вершкове масло – на 21%.
Станом на 1 січня, зібрати повноцінну молочну кошик можна за 332 грн. У минулому році вартість була значно меншою – 270 грн. 23-відсотковий стрибок за рік — не межа, – вважають експерти.
Базова молочна кошик середньостатистичного українця включає масло, сир, сметану та молоко.
У 2016 році спостерігалося стрімке зростання цін на молочну продукцію, в 2017-м «молочка» віддала пальму першості овочевий кошику. Нагадаємо, що за 2017 рік овочева кошик додала 37% вартості, м’ясна кошик – 36%, а хлібна – 22%.
За дванадцять місяців 2017 року олія подорожчала на 28 грн, сир – на 21 грн, сметана – на 10 грн, а молоко – на 3 грн. Сьогодні кілограм масла можна придбати 162 грн, сиру – по 102 грн, сметани – за 49 грн., молока – по 19 грн за літр.
Рис за рік подорожчав на 4 грн і обійдеться українцям в 20 грн за кілограм. Соняшникова олія стало дорожче на 1 грн, і його вартість становить 33 грн за літр. Стрибки цін відбувалися за рахунок того, що ціна вже в 2016 році встановилася на світовому рівні і коливання на внутрішньому ринку відображали коливання на світовому ринку.
Порівняно з минулим роком дорожче на 5 грн сталі курячі яйця першої та другої категорій, їх середня ціна на 1 січня становить 26 грн за десяток. В січні варто очікувати падіння вартості яєць, яке триватиме до квітня-травня, у залежності від можливості виробників.
Також серед продуктів, які будуть дешевшати в 2018 році – сало, але лише у великих містах. Його вартість у Києві вже багато місяців не опускається нижче 100 грн при середній ціні в країні 67,9 грн. Вирівняти ціни між великими містами й сільською місцевістю допоможе імпорт з сусідньої Польщі, де вартість продукту і зараз є невисокою.
Теги: Украина, Донбасс, сало, молоко, подорожание, продукты
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности
- Стал известен точный размер помощи США Украине
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО
- На днях Украина получит новую американскую военную помощь
- Порошенко в Штатах пояснил, что случится с миром, если Украина проиграет войну
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Нардепы Рады хотят навегда отсечь ОРДЛО от Украины11:56
- Откровения АТОшника с передовой. "Тут легче всего заработать" 10:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 16 января10:09
- Якутские "ихтамнеты" на Донбассе: Сеть поразили кадры с военнослужащими РФ, которые приехали в "Л/ДНР" убивать украинцев09:58
- В «ДНР» бурно отреагировали на запуск уличных таксофонов08:59
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине08:21
- “Ждем”, - Vodafone через СЦКК пытается решить вопрос возобновления связи на оккупированном Донбассе - подробности07:52
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью16:15
- Депутаты хотят лишить украинцев пенсий, стали известны причины15:54
- На Светлодарской дуге убит российский военный: Мысягин рассказал об уникальном достижение ВСУ в бою с подразделением "ДНР"13:59
- Как изменится работа украинских врачей: Минздрав назвал пять новшеств13:41
- Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли13:20
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля13:04
- Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях12:53
- Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"12:46
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Что дает переселенцу справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица?12:40
- Цвет глаз влияет на счастье и богатство12:26
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы13:10
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: 5 важных правил09:58
- Что положить в кошелек для богатства09:01
- Дерматологи напомнили основные правила ухода за кожей зимой08:46
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- В Горловке "нащупали" МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- На Донетчину обрушилась новая беда
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки