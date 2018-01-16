Кефир на вес золота: сколько будут стоить Украинские молочные продукты

16.01.2018 08:09

У 2018 році подешевшає тільки сало, але тільки у великих містах України. Як повідомляє Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook, вся молочна продукція за рік подорожчала більш ніж на 20%: сметана і сир – на 26%, молоко і вершкове масло – на 21%.

Станом на 1 січня, зібрати повноцінну молочну кошик можна за 332 грн. У минулому році вартість була значно меншою – 270 грн. 23-відсотковий стрибок за рік — не межа, – вважають експерти.

Базова молочна кошик середньостатистичного українця включає масло, сир, сметану та молоко.

У 2016 році спостерігалося стрімке зростання цін на молочну продукцію, в 2017-м «молочка» віддала пальму першості овочевий кошику. Нагадаємо, що за 2017 рік овочева кошик додала 37% вартості, м’ясна кошик – 36%, а хлібна – 22%.

За дванадцять місяців 2017 року олія подорожчала на 28 грн, сир – на 21 грн, сметана – на 10 грн, а молоко – на 3 грн. Сьогодні кілограм масла можна придбати 162 грн, сиру – по 102 грн, сметани – за 49 грн., молока – по 19 грн за літр.

Рис за рік подорожчав на 4 грн і обійдеться українцям в 20 грн за кілограм. Соняшникова олія стало дорожче на 1 грн, і його вартість становить 33 грн за літр. Стрибки цін відбувалися за рахунок того, що ціна вже в 2016 році встановилася на світовому рівні і коливання на внутрішньому ринку відображали коливання на світовому ринку.

Порівняно з минулим роком дорожче на 5 грн сталі курячі яйця першої та другої категорій, їх середня ціна на 1 січня становить 26 грн за десяток. В січні варто очікувати падіння вартості яєць, яке триватиме до квітня-травня, у залежності від можливості виробників.

Також серед продуктів, які будуть дешевшати в 2018 році – сало, але лише у великих містах. Його вартість у Києві вже багато місяців не опускається нижче 100 грн при середній ціні в країні 67,9 грн. Вирівняти ціни між великими містами й сільською місцевістю допоможе імпорт з сусідньої Польщі, де вартість продукту і зараз є невисокою.

Источник novyny24.com.ua