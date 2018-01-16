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Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"

16.01.2018 12:46
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Лещенко: Порошенко пытается обменять Липецкую фабрику на украинскую "дочку" "Сбербанка"

Президент Украины Петр Порошенко пытается обменять кондитерскую фабрику Roshen в российском городе Липецке на дочернее предприятие "Сбербанка России" в Украине. Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко в эфире "Большого вечера" на телеканале NEWSONE.
"Вы знаете, что у нас на территории Украины действует "Сбербанк", и от него пытается избавиться российский "Сбербанк", поскольку здесь постоянно возникают проблемы с выводом прибыли", - рассказал парламентарий.
По его словам, Нацбанк "сказал отворот-поворот" желающим купить российскую "дочку" "Сбербанка", так как "этот банк зарезервирован для президента".



Теги: Донбасс, Липецк, фабрика, Порошенко
 
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