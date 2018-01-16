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Можно пристегивать ремни: в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения
В принципе, уже можно пристёгивать ремни. По ощущениям, уже в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения, пишет в ФБ Александр Дубинский.
Для обывателя они будут связаны, как обычно, с дефицитом валюты, скачком курса доллара и ростом цен.
Причины - отсутствие программы сотрудничества с МВФ, которая не будет продолжена не только из-за отсутствия реформ.
Скандал с участием личного банкира президента Пасенюка и главы НБУ Гонтаревой в отмывании 1.5 млрд долл Януковича - что не могло не быть не согласовано с
Порошенко - заморозит все программы международной финансовой помощи.
Потому что скандал этот уже является международным.
А письмо Порошенко директору ФСБ России - параллельно, ужесточит политический кризис внутри страны, что сделает невозможным рыночные валютные займы.
Останется классический способ перекачки в резервы Нацбанка сбережений граждан + скупка через банки за счёт населения ОВГЗ правительства.
Однако это будет вести только к ускорению инфляции и, снова же, росту курса - так как необеспеченная гривна будет щедро расходоваться на подкуп плебса перед выборами.
На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти - кризис нас ждёт похуже, чем в 14-15 годах.
Боюсь, что по силе он может быть ближе к 90-м.
Впрочем, как и любой другой кризис - это будет очередной дорогой платой за ошибку выбора.
Прежде всего, ошибку выбора людей которым мы доверили судьбу этой - пока ещё нашей - страны.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, НБУ, валюта, МВФ, ФСБ
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- Можно пристегивать ремни: в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения21:34
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