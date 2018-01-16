Не инфляция: названа настоящая причина подорожания некоторых продуктов

16.01.2018 18:30

По официальным данным Госстата, только за год цены на ключевые продукты питания подорожали почти на треть.

Так, в Ассоциации животноводов сконцентрировались на нескольких позициях сельхозпродукции, входящей в потребительскую корзину, и объяснили причину.

Согласно информации Государственной службы статистики, на 01.01.2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года мясо и мясопродукты поднялись в цене на 26,2%; молочка – на 21,3%, яйца – на 27 %, масло и жиры – 18 %, овощи – 29%.

Председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар заявила, что чуда не произошло – сельхозпродукция сильно добавила в цене, и этому есть объяснение – африканская чума свиней (АЧС). В результате производители массово вырезали поголовье, возник дефицит, а затем и скачок цены. Впоследствии подтянулись и цены на куриное мясо, а спрос соответственно рос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Молочные продукты. Ключевую роль играют монополисты заводы-переработчики и торговые сети, которые активно практикуют завышение цен. Закупочная стоимость для населения на начало 2018 года не выросла, а осталась на уровне 2017-го. Паламар констатирует, что кто-то да сколотил денег, а производители за молоко получили все тот же доход.

Яйца. В этом сегменте рост цены закономерный. Производители пришли к рентабельности. Изначально яйца дешевели – производство даже было убыточным, и производители спасались экспортом.

Напомним, как ранее писала Politeka, стало известно, в каких регионах Украины в 2017 году больше всего подскочили цены.

Источник politeka.net