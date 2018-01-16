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Подорожчання електроенергії: експерт розповів нові правила
Підвищення ціни на електроенергію пов’язано з тим, що наші ринки переходять на нові правила роботи
Таку думку Politeka висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
За словами Рябцева, за цими правилами, ціна для всіх споживачів (від промисловості – до домогосподарств) визначатиметься за затвердженими новими методиками.
“В цих методиках враховується вартість всіх складових, зокрема курсу гривні, інфляції і т. і. Тому немає нічого дивного, що зараз відбулося подорожчання. Підставивши складові в цю формулу, отримаємо 16%, на які повинні підвищити ціни протягом цього кварталу”, – зазначає експерт.
Водночас Рябцев нагадує про урядові «планах».
“Ще восени голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що його відомство отримало прогнозний баланс електроенергії на 2018, який затверджено Міністерством енергетики, згідно з яким в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію в 2018 році”, – розповів експерт.
Проте, за словами Рябцева, складно сказати, наскільки методика визначення вартості електричної енергії є гарною чи поганою.
“Проблема в тому, що у нас цих методик не дотримуються. Як це було на початку опалювального сезону з вартістю газу. Гройсман скасував на словах дію постанови №187, заявивши, що ціна на газ для населення протягом опалювального сезону не підвищуватиметься. Якщо уряд приймає рішення, то його потрібно виконувати. Це дозволить підприємствам планувати свою діяльність, закладаючи певні ризики до кінця року”, резюмує експерт.
Теги: Донбасс, подорожание, правила, электроэнергия
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