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Смертоносное оружие для Украины: в США раскрыли неожиданные условия передачи Javelin
Украина получит противотанковые комплексы Javelin от США бесплатно. Об этом сообщает Обозреватель.
"Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", - заявила п американский посол Мари Йованович.
Йованович отметила, что детали касательно отсутствия возможности использовать летальное вооружение в зоне АТО на данный момент прорабатываются.
"Мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении", - отметила она.
Посол США также уточнила, что речь идет именно о поставках от американского правительства.
"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - резюмировала она.
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
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