Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Смертоносное оружие для Украины: в США раскрыли неожиданные условия передачи Javelin

16.01.2018 21:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Смертоносное оружие для Украины: в США раскрыли неожиданные условия передачи Javelin

Украина получит противотанковые комплексы Javelin от США бесплатно. Об этом сообщает Обозреватель.
"Действительно в прошлом году Администрация приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", - заявила п американский посол Мари Йованович.
Йованович отметила, что детали касательно отсутствия возможности использовать летальное вооружение в зоне АТО на данный момент прорабатываются.
"Мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении", - отметила она.
Посол США также уточнила, что речь идет именно о поставках от американского правительства.
"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - резюмировала она.



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх