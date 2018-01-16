Ухудшение отношения европейцев к Украине спровоцировано Москвой, - Мингарелли

16.01.2018 13:20

Представление Западной Европы об Украине во многом сформировано кампанией по дезинформации нашей страны, профинансированной Россией. Об этом на круглом столе «Угрозы безопасности Украины и других стран Восточного партнерства: возможные ответы» заявил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

«Представление об Украине в Западной Европе не имеет ничего общего с реальностью в этой стране. Это в большей степени из-за той пропаганды, дезинформационной активности, которая была осуществлена в Западной Европе», — заявил Мингарелли.

Он также озвучил европейскую версию основных источников угроз безопасности Украины.

«В ЕС мы видим два источника угроз безопасности Украины и ее соседей: это конфликт с Россией и второе направление — это неэффективное управление, слабые институции, отсутствие верховенства права, которые делают Украину и другие страны региона более уязвимыми к внутренним и внешним угрозам», — сказал он.

Источник Факты.