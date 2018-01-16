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"УКРОП" — против деоккупации Донбасса
Депутаты от "УКРОПа" не будут голосовать во втором чтении за законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Об этом сказано в официальном заявлении политсилы.
"Депутаты от "УКРОПа" готовы поддержать любой законопроект, направленный на повышение обороноспособности Украины. Но мы не намерены голосовать за беспринципные законодательные инициативы власти, которые не способны изменить ситуацию ни на фронте, ни в обществе!" – подчеркнули в партии.
По мнению представителей политической силы, на четвертом году агрессии Российской Федерации против Украины власть продолжает упорно игнорировать свои конституционные обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства, предлагая обществу полумеры и пиар-ходы вместо конкретных решений.
Одним из них, по мнению "укроповцев", вполне может стать указанный законопроект, признающий Россию агрессором.
"Это важное положение. Именно из-за него проект закона поддержали в первом чтении патриотически настроенные депутаты, в частности от "УКРОПа", – заявили в партии.
В то же время в "УКРОПе" отмечают: чтобы вернуть ситуацию с противодействием российской агрессии на востоке Украины в правовое русло и заставить Россию ответить за свои преступления на территории Украины, следует прежде всего разорвать дипломатические отношения с РФ, запретить торговлю с оккупированными территориями и амнистию боевиков.
Также необходимо присвоить Крыму и Севастополю статус оккупированных наравне с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, создать ставку Верховного главнокомандующего и возложить на нее ответственность за организацию отпора вооруженной агрессии РФ.
"С этой целью народные депутаты из "Украинского объединения патриотов – УКРОП" внесли к рассмотрению проекта закона о деоккупации Донбасса во втором чтении соответствующие поправки, которые превысили по объему текст президентских предложений", – объясняют в "УКРОПе".
"Укроповцы" добавляют, что провластное большинство отвергло почти все принципиальные требования политсилы: "Очевидно, пиар на законотворчестве для провластных парламентариев важнее, чем будущее государства".
Теги: Донбасс, УКРОП, деоккупация, противник
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