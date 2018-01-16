Война на Донбассе вызвала эпидемию смертельного вируса в Украине

16.01.2018 08:31

Вооруженный конфликт на Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. Таков результат исследования, опубликованного в американском издании PNAS, сообщает "Радио Свобода", передает obozrevatel.com.

Отмечается, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", - сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Отметим, что Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 000 инфицированных в стране с населением около 45 млн человек.