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Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление
Члены комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел пришли к выводу, что Украина не нарушала правил безвизового режима с ЕС.
Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий, передает "Диалог.UA". По его словам, в соответствующем докладе Еврокомиссии четко написано, что Украина продолжает придерживаться критериев визовой либерализации, а также остается преданной дальнейшей имплементации всех взятых на себя обязательств. Несмотря на это, Точицкий все же подчеркнул, что украинским властям необходимо и дальше следовать рекомендациям европейских партнеров и четко соблюдать взятые на себя обязательства. "Конечно, есть ряд рекомендаций, которые мы будем учитывать в ходе дальнейших реформ.
Важный акцент должен быть сделан на расширении информационной кампании по соблюдению правил действия безвизового режима", - отметил посол.
Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на ситуацию вокруг антикоррупционных органов в стране и рассказал о том, как это может повлиять на безвизовый режим Украины с ЕС.
Теги: Украина, Донбасс, Европарламент, безвизовый режим
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