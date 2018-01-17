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Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление

17.01.2018 16:40
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Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление

Члены комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел пришли к выводу, что Украина не нарушала правил безвизового режима с ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий, передает "Диалог.UA". По его словам, в соответствующем докладе Еврокомиссии четко написано, что Украина продолжает придерживаться критериев визовой либерализации, а также остается преданной дальнейшей имплементации всех взятых на себя обязательств. Несмотря на это, Точицкий все же подчеркнул, что украинским властям необходимо и дальше следовать рекомендациям европейских партнеров и четко соблюдать взятые на себя обязательства. "Конечно, есть ряд рекомендаций, которые мы будем учитывать в ходе дальнейших реформ.

Важный акцент должен быть сделан на расширении информационной кампании по соблюдению правил действия безвизового режима", - отметил посол.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на ситуацию вокруг антикоррупционных органов в стране и рассказал о том, как это может повлиять на безвизовый режим Украины с ЕС.



Теги: Украина, Донбасс, Европарламент, безвизовый режим
 
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