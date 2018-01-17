Кабмин планирует существенно повысить цены на газ

17.01.2018 12:55

Украинское правительство намерено внести изменения в методику формирования стоимости природного газа для бытовых потребителей, что чревато подорожанием голубого топлива.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в постановлении Министерства энергетики и угольной промышленности. В соответствии с текстом документа, уже с начала апреля предусмотрен полный отказ от принципа формирования цены газа для населения и пересмотра ее раз в полгода в зависимости от стоимости импортного паритета. Таким образом, цена на газ будет определяться на год - с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и так далее.



Ее будут формировать как среднеарифметическую цену импортного топлива на немецком газовом хабе, не принимая во внимание цену транзита до границы Украины за 6 месяцев предыдущего года – с 1 апреля по 30 сентября – и переводится в гривну согласно курсу, который действовал на период закупки.



Как сообщили СМИ, по такой методике с 1 апреля цена на газ для населения может увеличиться на 8,3%, то есть с 4,9 тысяч гривен за тысячу кубометров до 5,3 тысяч гривен.