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Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне 2018
Крещение Господнее отмечается 19 января. Это очень важный религиозный праздник, с которым связано огромное количество различных традиций. Одной из самых интересных является купание в проруби. Это по церковным канонам, поможет вам не болеть целый год и стать ближе к Господу. Возможно это и так, но мы решили рассказать вам, как правильно купаться в проруби, по мнению врачей, чтобы потом не оказаться слишком близко к Богу.
Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне
Конечно, есть религиозный правила, а есть мнение врачей. Поэтому перед тем, как купаться в проруби нужно обязательно посоветоваться с последним, чтобы узнать, можно ли вам это делать. И если вы получите добро, то нужно придерживаться следующих правил.
В первую очередь, перед тем, как погрузиться в воду нужно разогреть тело. В этом вам поможет обычная зарядка. Некоторые советуют начать готовиться за несколько дней до самого купания в проруби. В этом поможет обычный тазик и холодная, а лучше ледяная вода.
Купаться нужно исключительно в специально подготовленных местах. Рядом должны быть врачи, специальный места для того, чтобы согреться, чай, или кофе.
Кстати, сама прорубь должна быть не менее, чем три на два метра. Если вы купаетесь первый раз, то нельзя проводить в воде более 10 секунд и лучше не окунаться с головой. Из-за этого могут быть огромные проблемы с сосудами. А после самого купания нужно сразу же протереть тело жестким полотенцем и выпить горячий чай.
Так же, перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь. Если вы решите выпить для храбрости, то можете получить сильное переохлаждение. Так же, врачи отмечают, что лучше ничего не есть, разве что небольшой кусочек жирного мяса.
Нужно добавить, что купаться в проруби на Крещение Господне не обязательно. Даже по церковным канонам смыть с себя все грехи можно любой освященной водой. Так, что можно просто полить себя в душе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крещение Господне, прорубь, православие
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