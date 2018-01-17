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Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать

17.01.2018 15:10
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Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать

В православной церкви есть огромное количество различных праздников. Почти ежедневно можно узнать, что сегодня по религиозным поверьям есть какие-то традиции, или запреты. И в 19 января не исключение. В этот день отмечается один из главных праздников в православии – Крещение Господне. И если вы привыкли следовать всем традициям подобных торжеств, вам будет полезно знать, что обязательно нужно сделать в Крещение Господне.

Стоит отметить, что очень многие традиций в этот день связаны с водой. Ведь считается, что в Крещение Господне она имеет особую силу.

Так, например, в праздник обязательно нужно сходить в церковь хотя бы с кувшином воды, чтобы ее освятили. После этого хозяйки обычно кропили углы всех комнат в доме этой самой водой. Считалось, что так можно защитить всех кто там живет от бед.

Помимо этого в Крещение Господне хозяйка дома должна начертить крестики над дверями и окнами, чтобы уберечь свой дом от нечисти и других злых сил.

Так же, по древним традициям, в Крещение Господнее старшая женщина в доме должна была пересчитать все скатерти. Если она это сделает, значит у них всегда будет достаток и много гостей.

А если в сам праздник кто-то из родственников уезжал куда-то, то золу из поддувала нельзя было выгребать до его возвращения. Иначе в пути с ним случится что-то плохое.

Накануне праздника, в Крещенский сочельник нужно было обязательно приготовить голодную кутью. Так же, в этот день действовал строгий пост, который запрещал есть что либо, пока на небе не появится первая звезда. А уже после этого люди садились за праздничный стол, который состоял исключительно из постных блюд.

Отдельной темой является купание в проруби, ведь многие говорят, что это нужно обязательно сделать на Крещение Господне. Но это совсем не так, ведь в религии вообще ничего не говорится о купании в ледяной воде, это просто народная традиция.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, праздник, Крещение Господне
 
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