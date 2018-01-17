Крещенский сочельник 2018: что нельзя делать

17.01.2018 07:37

Крещенский сочельник – торжество, которое ежегодно отмечается накануне Крещения. Конечно, их традиции очень похожи, но все-таки немного отличаются. И это касается не только обрядов. Поэтому мы решили рассказать вам, что нельзя делать в Крещенский сочельник.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник 2018

Конечно, главный запрет в Крещенский сочельник – это еда. Ведь 18 января действует пост. Верующие люди говорят, что лучше вообще ничего не есть, пока не взойдет первая звезда. А уже после этого начинается праздничная трапеза. Кстати, с самого начала нужно выпить стакан освященной воды.

Если вы надеетесь, что в Крещенский сочельник нельзя работать, то придется вас разочаровать. Работать даже нужно, как минимум потому, что традиционно в этот день люди убирали в доме, ведь 19 января делать этого нельзя, а встречать такой великий праздник в грязной квартире считалось очень плохо.

Вечером 18 января проводилась церковная служба в сочельник, по окончании которой положено святить воду. Таким образом совершался торжественный ритуал великого водосвятия в память о крещении Христа на реке Иордан. Именно поэтому вода в праздник имеет очень большое значение, и в Крещенский сочельник запрещено было порочить ее любым образом.

Помимо этого, в Крещенский сочельник нельзя было ставить на стол четное количество блюд. Обычно их было 7, или 9.

В сам праздник можно было еще гадать и щедровать, но уже после самого Крещения Господнего это было запрещено. Хотя, на самом деле, церковь никогда не поддерживала подобных традиций, называя их языческими.

Что нужно сделать в Крещенский сочельник 2018

Обязательной традицией в праздник была уборка в доме. Так же 18 января люди старались сходить в церковь, чтобы освятить воду, а после этого кропили ею все углы в доме. Считалось, что это защитит его от злых духов. Конечно, все члены семьи и даже домашние питомцы пили освященную воду, чтобы защититься от болезней.