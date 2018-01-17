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«ЛНР» заявляет, что предоставила гарантии на время ремонта кабеля Vodafone
Группировка «ЛНР» предоставила гарантии соблюдения режима прекращения огня на время проведения ремонта магистрального оптоволоконного кабеля оператора Vodafone. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, передает «СityNews».
«С 17 января 2018 года получены все необходимые гарантии безопасности от Народной милиции ЛНР и вооруженных сил Украины, и при зеркальном мониторинге СММ ОБСЕ при взаимодействии представительства ЛНР в СЦКК начнутся работы по восстановлению в Республике связи мобильного оператора ТМ Vodafone», – сказано в сообщении.
Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе 16 января предоставила гарантии безопасности для проведения ремонта оборудования мобильного оператора Vodafone, поврежденного в районе Еленовки в Донецкой области. Работы будут проводиться на подконтрольной боевикам территории и вдоль линии разграничения.
На восстановление кабеля понадобиться 10 – 12 часов, сообщила в комментарии «Громадському радіо» спикер компании Vodafone Виктория Рубан.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, мобильная связь, ЛНР
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