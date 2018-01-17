Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях

17.01.2018 10:20

Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Интерфакс.

"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Донецкая - 9 н.п., Запорожская - 3 н.п., Одесская - 3 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://from-ua.com