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Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях

17.01.2018 10:20
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Непогода в Украине оставила без электричества 15 населенных пунктов в трех областях

Вследствие сложных погодных условий в ночь на среду в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Интерфакс.

"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Донецкая - 9 н.п., Запорожская - 3 н.п., Одесская - 3 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, непогода, электричество
 
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