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Ничего общего с деоккупацией: в Раде раскрыли детали важного закона

17.01.2018 07:08
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Ничего общего с деоккупацией: в Раде раскрыли детали важного закона

Закон, который сегодня рассматривали в Верховной Раде, ничего общего с деоккупацией или тем более реинтеграцией не имеет

Соответствующее заявление сделал народный депутат от БПП Мустафа Найем.

В частности, по его словам, документ констатирует текущее положение вещей. То есть оккупацию части территорий Украины Россией, а также определяет общие рамки работы и субординацию органов власти.

При этом Найем подчеркивает, что даже констатация фактов в законе прописана нечетко. В первую очередь, по словам нардепа, это касается даты оккупации – в документе ее нет.

Кроме того, добавил Найем в переходных положениях сразу несколько пунктов закона прямо нарушают нормы Конституции в части полномочий президента. «Он наделяется правом единолично, без согласования с ВР, применять ВСУ и определять полномочия Командующего объединенных сил, руководящего всеми силами и средствами всех военных формирований в Донецкой и Луганской областях», – пояснил он.

Помимо этого, резюмирует Найем, документ вносит изменения в закон “О контрразведывательной деятельности”, которые дают право сотрудникам СБУ проводить оперативно-технические поисковые мероприятия в системах и каналах телекоммуникаций с целью получения упреждающей информации “при осуществлении мероприятий, направленных на отпор и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”.

«Норма прописана таким образом, что дает СБУ такие неограниченные возможности не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории всей страны», – добавил он.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, деоккупация
 
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