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Очень много снега: синоптики рассказали о погоде 18 января
18 января, в четверг, в Украине резко ухудшатся погодные условия – ожидаются сильнейшие снегопады во многих областях. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра в Одесской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях прогнозируются очень сильные снегопады, усиление ветра и метели.
В некоторых регионах всего за сутки образуется снежный покров высотой до сорока сантиметров. При этом в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях потеплеет на несколько градусов, и там синоптики прогнозируют сильные дожди с переходом в сильный мокрый снег. Также по всей Украине, кроме западных областей, ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях – до 25-28 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили о гололедице. В четверг погодные условия ухудшатся и в Киеве. По прогнозам синоптиков, в столице выпадет до 20 сантиметров снега, усилится ветер. В большинстве областей будет около нуля градусов, в ночные часы сохранятся небольшие морозы – до -5 градусов.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, снег
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