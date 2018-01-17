«Погибшего» бойца АТО нашли живым, будет суд

17.01.2018 19:00

Украинского военного командира Владимира Портянко, который якобы погиб в зоне проведения АТО 17 декабря, обнаружили живым в больнице под Черниговом

Об этом сообщают журналисты со ссылкой на свои источники.

«Стали звонить в разные военные учреждения и инстанции Черниговской области, чтобы выяснить хоть немного информации. На один из телефонных звонков нам сообщили «в декабре Черниговская область не имела погибших в АТО. Что же касается военного, которым вы интересуетесь – он жив. Сейчас пребывает в военном госпитале под охраной военной службы правопорядка», – отметили они.

Более того, журналистам сообщили, что сейчас против него идет следствие по факту самовольного оставления позиции.

«Против него длится следствие: он самовольно покинул позицию. Когда именно: до обстрела позиций или после, точно не известно. Но через две недели после обстрела его нашли в Чернигове – он ходил по городу с оружием», – подчеркнул источник.

Следует уточнить, что согласно информации военной прокуратуры, военнослужащего подозревают в убийстве своих сослуживцев, которые якобы погибли от мины 17 декабря.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Новинарня