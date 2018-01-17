- США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin – Карпентер18:27
- Источник: Войска Путина «вызывал» не только Янукович18:09
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Украина приготовила Путину неприятный «миротворческий» сюрприз17:29
- В ближайшие три дня в Украине резко ухудшатся погодные условия17:17
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление 16:40
- Украинские банки закрывают отделения16:20
- Насалик о повышении цен на газ в Украине: Это абсолютная чушь16:00
- Украинские депутаты отказались разрывать дипотношения с РФ15:48
Порошенко назвал амбициозные приоритеты в реформах на 2018 год
Приоритетами Украины в 2018 году являются приватизация, дерегуляция, усовершенствование законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает Укринформ.
"В 2018 году наши приоритеты в реформах являются не менее амбициозными – приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, дальнейшее усовершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности", – отметил глава государства.
Кроме того, среди нынешних приоритетов Порошенко назвал и создание Антикоррупционного суда. Он заверил, что в 2018 году будет запущено его создание и призвал "к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его (закона об Антикоррупционном суде – ред.) успешного принятия".
Он также добавил, что после голосования в первом чтении соответствующего закона будет время для усовершенствования законопроекта с целью как можно более эффективной работы этого суда.
В то же время Президент подчеркнул, что Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.
Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.
Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора – Международного валютного фонда.
Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставит свои предложения к законопроекту об Антикоррупционном суде после его принятия в первом чтении.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Порошенко, реформы
- Порошенко: Голодомор - часть многовековой гибридной войны России против Украины
- Мовознавець: Порошенко не зробив жодного жесту допомоги українській мові
- Порошенко в Харькове лично протестировал БТРы для АТО (ВИДЕО)
- Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоится в эти выходные
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business
- Президент пообещал, что на Донбассе станет тише
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
- «ЛНР» заявляет, что предоставила гарантии на время ремонта кабеля Vodafone14:30
- Внимание водители! На дорогах Донецкой области сложные погодные условия14:00
- Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодно ни одной из сторон13:44
- «В воротах Европы»: репортер из Франции показала суровую правду о войне на Донбассе. ВИДЕО13:25
- Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики12:40
- На Донбассе подорвались военные: есть погибшие и раненые12:20
- На Донбассе будет объявлен «режим тишины» для ремонта «Vodafone»11:48
- США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin – Карпентер18:27
- Источник: Войска Путина «вызывал» не только Янукович18:09
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Украина приготовила Путину неприятный «миротворческий» сюрприз17:29
- В ближайшие три дня в Украине резко ухудшатся погодные условия17:17
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- Спортсмены двух Корей откроют Олимпиаду-2018 под общим флагом16:50
- Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление 16:40
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
- Украинские банки закрывают отделения16:20
- Можно ли сэкономить на печати: заправляющиеся картриджи15:20
- Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать15:10
- Волшебный день для исполнения желаний — 2710:05
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо09:50
- В Японии появились необычные бананы09:22
- Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете08:50
- Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне 201808:48
- Овощ, который улучшает зрение, снимет воспаление, укрепляет сердце08:02
- Крещенский сочельник 2018: что нельзя делать07:37
- Трагедия в блиндаже: СМИ раскрыли детали про "ожившего" украинского военного19:56
- В Горловке "нащупали" МТС
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский