Порошенко назвал амбициозные приоритеты в реформах на 2018 год

17.01.2018 09:00

Приоритетами Украины в 2018 году являются приватизация, дерегуляция, усовершенствование законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, сообщает Укринформ.

"В 2018 году наши приоритеты в реформах являются не менее амбициозными – приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, дальнейшее усовершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности", – отметил глава государства.

Кроме того, среди нынешних приоритетов Порошенко назвал и создание Антикоррупционного суда. Он заверил, что в 2018 году будет запущено его создание и призвал "к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его (закона об Антикоррупционном суде – ред.) успешного принятия".

Он также добавил, что после голосования в первом чтении соответствующего закона будет время для усовершенствования законопроекта с целью как можно более эффективной работы этого суда.

В то же время Президент подчеркнул, что Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.

Напомним, 22 декабря 2017 президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона об Антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суд". Оба законопроекта определены как неотложные.

Создание Антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора – Международного валютного фонда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставит свои предложения к законопроекту об Антикоррупционном суде после его принятия в первом чтении.

Источник: https://www.segodnya.ua