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Посол США: Украина получит летальное оружие совершенно бесплатно

17.01.2018 07:49
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Посол США: Украина получит летальное оружие совершенно бесплатно

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в интервью «РБК-Украина» заявила, что Украина бесплатно получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого в конце прошлого года было принято решение администрацией США, пишет replyua.net.

При этом она добавила, что речь в настоящий момент идет о помощи американского правительства украинской армии, а вот коммерческие контракты и коммерческие продажи – это вообще другой вопрос.

В своем интервью американский дипломат заявила: «На самом деле, в прошлом году Администрация Дональда Трампа приняла решение о поставках Украине дополнительных возможностей для обороны. В настоящее время нет никаких подробностей, как именно это будет сделано. Мы имеем определенную процедуру. И мы приступим к реализации только после того, как проинформируем Конгресс о том, как все это будет сделано. В данном случае речь идет об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от американского правительства. А уже совсем другим вопросом являются коммерческие контракты и коммерческие продажи оружия США». 

Примечательно, что отвечая на вопрос, получит ли Украинское государство это вооружение бесплатно, Мари Йованович очень кратно, но понятно ответила: «Да». 



Теги: США, Донбасс, летальное вооружение
 
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