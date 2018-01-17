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Посол США: Украина получит летальное оружие совершенно бесплатно
Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в интервью «РБК-Украина» заявила, что Украина бесплатно получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого в конце прошлого года было принято решение администрацией США, пишет replyua.net.
При этом она добавила, что речь в настоящий момент идет о помощи американского правительства украинской армии, а вот коммерческие контракты и коммерческие продажи – это вообще другой вопрос.
В своем интервью американский дипломат заявила: «На самом деле, в прошлом году Администрация Дональда Трампа приняла решение о поставках Украине дополнительных возможностей для обороны. В настоящее время нет никаких подробностей, как именно это будет сделано. Мы имеем определенную процедуру. И мы приступим к реализации только после того, как проинформируем Конгресс о том, как все это будет сделано. В данном случае речь идет об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от американского правительства. А уже совсем другим вопросом являются коммерческие контракты и коммерческие продажи оружия США».
Примечательно, что отвечая на вопрос, получит ли Украинское государство это вооружение бесплатно, Мари Йованович очень кратно, но понятно ответила: «Да».
Теги: США, Донбасс, летальное вооружение
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