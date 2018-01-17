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Срочно: Украина возобновляет импорт газа из России, названы причины
“Нефтегаз Украины” с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива
Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору “Газпрома” и “Нефтегаза” в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал “Нафтогаз” выплатить “Газпрому” 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие “бери или плати” для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению “Газпрома”, закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года. Также «Нефтегаз» должен платить за газ, который «Газпром» поставлял на оккупированный Донбасс.
Напомним, как передавала Politeka, украинское правительство намерено поднять цены на газ для населения на 8%.
Источник: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, импорт, газ
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